Detienen a tres adolescentes por andar de “artistas”

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Tres adolescentes fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal luego de ser sorprendidos mientras realizaban pintas en una barda pública ubicada en avenida Pozo Bravo y calle Pánfilo Natera, en el fraccionamiento Pozo Bravo.

El incidente ocurrió cerca del mediodía del jueves, cuando se recibió un reporte en la frecuencia policial alertando sobre la presencia de un grupo de jóvenes dañando la estética urbana con pintura.

Agentes del Grupo Motorizado Centauros acudieron al lugar y localizaron a tres menores que en ese momento utilizaban un rodillo y varios botes de pintura de distintos colores para marcar la barda.

Los uniformados procedieron a detenerlos e identificaron a los implicados como Jorge “N”, de 15 años; Andrés “N”, también de 15; y Jesús “N”, de 14 años de edad.

De acuerdo con el parte policial, los objetos utilizados fueron asegurados como evidencia, mientras que los adolescentes fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde se determinará su situación jurídica.

La autoridad reiteró el llamado a los padres de familia para reforzar la supervisión de sus hijos y evitar conductas que puedan derivar en faltas administrativas o delitos relacionados con daños a bienes públicos.