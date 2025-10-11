Detienen a sujeto que arrolló a un policía en Tepezalá

Redacción

Tepezalá, Ags.- Uniformados del Mando Coordinado lograron la detención de una persona de sexo masculino como presunto responsable de lesiones en agravio de un policía municipal, además su acompañante quedó detenido por falta administrativa.

Los hechos se registraron durante la noche de este viernes luego de que oficiales de la Policía Estatal en coordinación con policías preventivos del municipio de Tepezalá que realizaban su recorrido de vigilancia sobre la calle Plutarco Elías Calles a la altura del número 205 en la comunidad de San Antonio de Tepezalá, detectaron un vehículo de marca Ford, Explorer, en color gris, con placas de circulación del Estado de Zacatecas, cuyo conductor no portaba el cinturón de seguridad, motivo por el que le indicaron que detuviera la marcha, para proceder a realizarle una inspección preventiva.

El conductor de dicha unidad dijo responder al nombre de Juan N de 39 años de edad y el copiloto dijo responder al nombre de Alfonso N de 32 años de edad, siendo en ese momento que al encontrarse el oficial junto a la puerta del conductor y el mismo a pie tierra, comenzó a insultarlo de manera verbal con palabras altisonantes y agredirlo físicamente, siendo en ese momento que aprovechó y abordó la camioneta para retirarse del lugar, yendo el oficial tras él y por la ventanilla del conductor forcejeo logrando detener la marcha del vehículo en mención, resultando lesionado en la muñeca del brazo izquierdo.

En ese momento los policías procedieron al aseguramiento del conductor del vehículo Juan N que fue puesto a disposición junto con la camioneta del Agente del Ministerio Público del fuero común en turno, en la Vicefiscalía Regional ubicada en el municipio de Pabellón de Arteaga, en tanto que su acompañante Alfonso N fue puesto a disposición de la Dirección de Juzgados Cívicos en esta municipalidad.