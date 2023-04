Detienen a sujeto con 900 pastillas psicotrópicas en Aguascalientes 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, llevaron a cabo la detención de un individuo que trasportaba 900 pastillas de medicamento controlado en un vehículo Nissan, tanto el conductor como las pastillas quedaron a disposición de las autoridades federales.

Policías Estatales efectuaban sus labores de vigilancia, cuando al circular por la avenida Aguascalientes, detectaron que el conductor de un vehículo Nissan Altima, color gris, con placas de circulación de Zacatecas, no respetó la luz roja del semáforo, por lo cual, le marcaron el alto.

El automovilista no hizo caso a las indicaciones de los policías e incrementó la velocidad de la unidad, sin embargo, a la altura de la avenida Tecnológico, en el Ex Ejido Ojoclaiente, los uniformados le dieron alcance al vehículo Altima que conducía quien dijo llamarse Rigoberto, de 48 años de edad.

Tras hacerle saber que había incurrido a una falta a la Ley de Movilidad del Estado, los policías le solicitaron sus documentos, sin embargo, como no contaba con ellos, procedieron a consultar los datos de la unidad al C5i, así como a efectuar una revisión dentro del automóvil.

Fue así, que detectaron 900 pastillas de medicamento controlado con la leyenda Clobenzorex, por lo que en ese momento, Rigoberto, fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía General de la República