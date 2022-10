Detienen a profesor de Kinder acusado de presunto abuso a menor de edad en Aguascalientes

Claudio Bañuelos

Aguascalientes, Ags.- La gobernadora del estado informó que la Fiscalía estatal ya detuvo al presunto responsable de haber abusado sexualmente de una niña de 3 años alumna del Jardín de niños, Felipe Pescador ubicado en el fraccionamiento Bonagens en el sur de esta ciudad.

Cómo se recordará los padres de la afectada junto con familiares y amigos se manifestaron a las afueras del plantel escolar la semana para exigir justicia, e incluso solicitaron que cerrarán el kinder en virtud de que este no había sido el primer caso.

En rueda de prensa Teresa Jiménez Esquivel mandataria estatal señaló que “El fiscal me permitió anunciarlo el día de hoy que hace unas horas acaban de detener al maestro y que no va a quedar impune. La pena mínima es de 15 años de prisión y que ya se le dio prisión a esta persona y que no va a quedar impune ninguna injusticia en mi gobierno”, dijo.

De acuerdo con la madre de la menor la agresión a su hija se verificó en los festejos del pasado 15 de septiembre, sin embargo fue hasta una semana después que la infante relató lo hechos por lo que se interpuso la querella respectiva ante las autoridades ministeriales.