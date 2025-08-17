Detienen a pervertido por toquetear a adolescente en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La Secretaría de Seguridad Pública Municipal a través del Grupo Ciclopolicías, llevó a cabo la detención de un individuo señalado por presuntos atentados al pudor en la Zona Centro de la ciudad.

Los hechos se registraron cuando policías realizaban labores de vigilancia. Al circular por las calles Moctezuma y 5 de Mayo, una mujer se acercó solicitando apoyo y manifestó que su hija de 14 años había sido víctima de tocamientos por parte de un sujeto que aún se encontraba en las inmediaciones, señalando directamente al presunto responsable.

Tras el señalamiento directo y el deseo de la víctima de interponer una denuncia, los policías procedieron a su detención.

El detenido identificado como Víctor “N” de 48 años, fue informado de los derechos que le asisten como persona detenida y posteriormente trasladado ante el Agente del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.