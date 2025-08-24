Detienen a Pepe por toquetear a una mujer en la colonia México

18 C
Redacción

Aguascalientes, Ags.- Gracias a las labores permanentes de vigilancia y patrullaje de parte de policías municipales un hombre fue detenido luego de realizar tocamientos a una mujer.

Oficiales de la Policía Municipal circulaban sobre Avenida Aguascalientes a la altura de la colonia México, cuando al pasar frente a un negocio de sastrería escucharon el llamado de una mujer pidiendo ayuda.

De inmediato detuvieron su marcha e ingresaron al establecimiento, encontrándose con una mujer que señaló a un hombre de haberla ultrajado.

Mencionó que se encontraba laborando cuando el individuo ingresó y se dirigió a ella para posteriormente realizarle tocamientos.

Al corroborar los hechos, se realizó la formal detención de quien dijo llamarse José “N” de 26 años de edad, siendo trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) para determinar su situación jurídica.