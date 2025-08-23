Detienen a Pablo por robo a una constructora

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes obtuvo la vinculación a proceso en contra de Pablo “N”, señalado por su presunta participación en el delito de robo calificado, derivado de hechos ocurridos en el municipio de Jesús María.

De acuerdo con lo asentado en la carpeta de investigación, el 8 de mayo de 2025 el imputado, en compañía de otros sujetos, ingresó a un inmueble ubicado sobre la Avenida Paseo del Molino, en el fraccionamiento Villas Tec II, donde se localizan oficinas de un corporativo dedicado a la construcción. En ese sitio, uno de los partícipes, ya detenido con anterioridad, utilizó un pico para romper la puerta de cristal del acceso principal, lo que permitió el ingreso de todos hasta el tercer nivel del edificio.

Una vez en el interior, los presuntos responsables forzaron un cajón de escritorio y sustrajeron una caja de seguridad color negro que contenía títulos de crédito en forma de pagarés, copias de pagarés, vales de combustible, llaves diversas y efectivo. Posteriormente, los involucrados se dieron a la fuga.

Con la denuncia interpuesta, el agente del Ministerio Público integró los datos de prueba que permitieron solicitar la orden de aprehensión en contra de Pablo “N”. El mandato judicial fue cumplimentado por agentes de la Policía de Investigación Criminal en el Barrio de La Estación.

Durante la audiencia inicial, el Juez de Control consideró suficientes los argumentos de la representación social, por lo que resolvió dictar auto de vinculación a proceso en contra de Pablo “N” por el delito de robo calificado, imponiéndole como medida cautelar la prisión preventiva justificada.

Asimismo, se estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que se realizarán las diligencias correspondientes para esclarecer totalmente los hechos y definir la situación legal del imputado.

Cabe señalar que hasta el momento son tres las personas implicadas en este caso, mismas que enfrentan procesos derivados de su presunta participación en el ilícito.