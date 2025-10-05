Detienen a Omar Bravo leyenda de Chivas por grave delito

Guadalajara, Jalisco – Nuevo escándalo sacude al futbol mexicano. Omar Bravo Tordecillas, exdelantero y máximo goleador histórico del Club Deportivo Guadalajara, fue detenido este sábado en Jalisco por la Fiscalía estatal, acusado de presunto abuso sexual infantil agravado.

De acuerdo con fuentes citadas por el diario Reforma, la detención se ejecutó tras una denuncia presentada hace cinco días. Presuntamente, la víctima es la hijastra del exjugador, quien actualmente tiene 17 años, por hechos que habrían ocurrido en 2019.

Según la información, Bravo habría cometido tocamientos contra la menor, que en aquel entonces tenía aproximadamente 11 años, además de realizar amenazas de tipo sexual y proposiciones violentas que pusieron en riesgo su integridad.

La noticia fue confirmada tras aparecer el nombre del exfutbolista en el Registro Nacional de Detenciones. Bravo, quien se retiró del fútbol profesional en 2018, se encuentra actualmente en las Salas de Juicios Orales en Puente Grande, Jalisco, en espera de su traslado a un centro de reclusión para iniciar su proceso judicial.

La Fiscalía de Jalisco emitió un comunicado en el que sugiere que la víctima podría no ser la única. “De las investigaciones se desprende que el señalado habría abusado de una adolescente en distintas ocasiones en los últimos meses, se presume que anteriormente habría cometido acciones similares”.

La ficha del Registro Nacional de Detenciones indica que el exgoleador de Chivas fue arrestado el sábado 4 de octubre alrededor de las 18:30 horas en la colonia Centro de Zapopan, Jalisco. Al momento de la aprehensión, Omar ‘N’ vestía una playera negra, un pantalón deportivo azul y tenis blancos.

El exfutbolista, originario de Los Mochis, Sinaloa, está ahora a disposición de un juez local para responder por los delitos contra menores.

Omar Bravo Tordecillas es una de las leyendas contemporáneas del Club Deportivo Guadalajara. Debutó con Chivas a inicios de los años 2000 y, a lo largo de su carrera en el club, se consolidó como el máximo anotador histórico, superando los 150 goles en todas las competiciones oficiales. También militó en clubes internacionales como Deportivo La Coruña, en España, y Sporting Kansas City en la Major League Soccer, además de jugar en México con Tigres UANL, Cruz Azul y Atlas. Fue también seleccionado nacional en la Copa del Mundo de Alemania 2006.

( Foto: SSPC )