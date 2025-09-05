Detienen a Moisés con tota en el Peralta

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Durante el “Operativo Pescador” que fue implementado por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes en calles del fraccionamiento José Guadalupe Peralta Gámez, uniformados de la Policía Estatal lograron la detención de una persona que tenía en su poder un envoltorio de sustancia granulada al tacto al parecer cristal que dio un peso aproximado de 17 gramos.

Los oficiales de la corporación estatal que realizaban su recorrido de vigilancia sobre la calle Isabel Jiménez Díaz, detectaron una persona en sexo masculino que al percatarse la presencia de los policías actuó de manera evasiva, motivo por el que le indicaron que detuviera la marcha para proceder a realizarle una inspección corporal preventiva .

El sujeto dijo responder al nombre de Moisés N de 24 años de edad, durante la revisión que le practicaron le detectaron entre sus pertenencias un envoltorio de sustancia granulada al tacto con las características propias del cristal que dio un peso aproximado de 17 gramos.

Finalmente el detenido fue abordado a la patrulla para ser puesto a disposición del Agente del Ministerio Público del fuero común en turno en la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, en donde se determinaría su situación jurídica conforme a derecho.