Detienen a Miguel por violento

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Oficiales de la Policía Estatal de Aguascalientes en coordinación con uniformados de la policía preventiva del municipio de Jesús María que laboran bajo el esquema de Mando Coordinado detuvieron a una persona de sexo masculino como presunto responsable de violencia familiar, daño en las cosas y resistencia de particulares, tras su captura fue puesto a disposición en el Centro de Justicia para las Mujeres.

Tras el reporte realizado en el Servicio de Emergencia 911, en el que se informaba que en un domicilio de la comunidad El Cenizo del municipio de Jesús María se estaba registrando un episodio de presunta violencia familiar en contra de su hermana, motivo por el cual los elementos del Mando Coordinado se trasladaron de inmediato al lugar del reporte.

Al llegar al domicilio de la comunidad El Cenizo, fueron informados por la parte afectada, quien señaló que había sido víctima de violencia por parte de su hermano por lo que los elementos de seguridad realizaron los protocolos de detención al sujeto que responde al nombre de Miguel “N” de 38 años de edad.

Finalmente, el sujeto fue detenido por presunta violencia familiar, daño en las cosas y resistencia de particulares en agravio de un elemento de seguridad del municipio de Jesús María y puesto a disposición en el Centro de Justicia para las Mujeres en la Fiscalía del Estado de Aguascalientes ante el Agente del Ministerio Público del fuero común en turno quien determinaría su situación legal.