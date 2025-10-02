18 C
Aguascalientes
2 octubre, 2025
Tendencias

“Vamos a lograr rescate de La Pona”, promete Jiménez

Trionda será el balón oficial del Mundial 2026

Jesús María ofrecerá descuentos en recargos y multas del predial…

Senado aprueba reforma a la Ley de Amparo 

Málaga se convierte en la capital de la ciencia

Reglamentos municipales se convirtió en caja recaudadora más que de…

Desde otros estados vienen y tiran cuerpos a Aguascalientes: Jiménez 

Debe de garantizarse continuidad en el gobierno para que Aguascalientes…

Emiten alerta en Aguascalientes por estafas telefónicas internacionales

Clausuran establecimientos que operaban máquinas tragamonedas en Aguascalientes

Detienen a Martín con droga en el IV Centenario

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La Policía Municipal de Aguascalientes, a través del Grupo Motorizado Centauros, llevó a cabo la detención de un hombre en posesión de enervantes en la colonia IV Centenario.

Los hechos se registraron el miércoles cerca de las 14:00 horas, cuando los oficiales detectaron a un sujeto que circulaba a bordo de una motocicleta sobre Avenida Paseo de la Cruz y el cruce con Avenida Ferrocarril. El individuo conducía de manera irregular, cambiando de carril repentinamente y sin portar casco de seguridad ni placas de circulación en la jaca de acero.

Ante estas faltas, los oficiales procedieron a interceptarlo. Al notar que el conductor insistía en retirarse con la excusa de que tenía prisa, se le practicó una inspección preventiva. Durante la revisión a la cual accedió voluntariamente, se le localizó en la bolsa derecha del pantalón un envoltorio de plástico que contenía una sustancia granulada con un peso aproximado de 19.2 gramos.

Por lo anterior, se aseguró la sustancia y la motocicleta marca Dinamo en color blanco. Finalmente el sujeto identificado como Martín “N” de 61 años de edad, fue detenido y trasladado a la Fiscalía General del Estado (FGE), donde se resolverá su situación jurídica.