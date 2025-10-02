Detienen a Martín con droga en el IV Centenario

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La Policía Municipal de Aguascalientes, a través del Grupo Motorizado Centauros, llevó a cabo la detención de un hombre en posesión de enervantes en la colonia IV Centenario.

Los hechos se registraron el miércoles cerca de las 14:00 horas, cuando los oficiales detectaron a un sujeto que circulaba a bordo de una motocicleta sobre Avenida Paseo de la Cruz y el cruce con Avenida Ferrocarril. El individuo conducía de manera irregular, cambiando de carril repentinamente y sin portar casco de seguridad ni placas de circulación en la jaca de acero.

Ante estas faltas, los oficiales procedieron a interceptarlo. Al notar que el conductor insistía en retirarse con la excusa de que tenía prisa, se le practicó una inspección preventiva. Durante la revisión a la cual accedió voluntariamente, se le localizó en la bolsa derecha del pantalón un envoltorio de plástico que contenía una sustancia granulada con un peso aproximado de 19.2 gramos.

Por lo anterior, se aseguró la sustancia y la motocicleta marca Dinamo en color blanco. Finalmente el sujeto identificado como Martín “N” de 61 años de edad, fue detenido y trasladado a la Fiscalía General del Estado (FGE), donde se resolverá su situación jurídica.