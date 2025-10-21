Detienen a Juana por agredir y amenazar a su madre

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Una mujer fue detenida luego de amenazar de muerte a su madre, durante un incidente registrado en el fraccionamiento Real del Sol.

El lunes alrededor de las 10:44 horas, se recibió el reporte de una posible situación de violencia familiar en un domicilio ubicado en la calle Circuito Órbita, destacando la presencia de una fémina con una actitud violenta y agresiva.

Al arribar de inmediato, los uniformados se entrevistaron con la afectada, identificada como Sarahí de 43 años, quien señaló a su hija Jennifer “N” de 24 años, como la responsable de agredirla verbalmente y amenazarla con privarla de la vida, además de referir que la joven se encontraba en estado agresivo y bajo los efectos de sustancias tóxicas.

Con la autorización de la denunciante, los oficiales ingresaron al domicilio, localizando a la presunta agresora en el área del patio. Al intentar dialogar con ella, opuso resistencia, agrediendo físicamente a una oficial. Finalmente, con apoyo se logró neutralizar la situación y proceder con la detención.

Una vez asegurada, se le informaron sus derechos y fue trasladada para quedar a disposición de las autoridades ministeriales, quienes determinarán su situación jurídica.