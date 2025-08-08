Detienen a implicado en asesinato de delegado federal en Tamaulipas

Redacción

La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a Jaret Roberto “H”, presunto integrante de la facción Los Metros del Cártel del Golfo, señalado por su participación directa en el homicidio de Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reyna, delegado de la institución en Tamaulipas.

El Ministerio Público Federal informó que el operativo se realizó en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal y Fuerzas Armadas, luego de identificar un vehículo utilizado por algunos de los homicidas del funcionario, asesinado el pasado 4 de agosto en Reynosa.

El detenido fue localizado en un centro de rehabilitación en Reynosa, donde se ocultaba. En el lugar fueron aseguradas dos armas largas, cargadores, cartuchos y droga, detalló la FGR.

“Los datos hallados en su celular permitieron establecer, con toda precisión, su participación directa en el homicidio referido, en su calidad de miembro de Los Metros, facción del denominado Cártel del Golfo, que es uno de los principales responsables del huachicol fiscal en esa zona”, indicó la institución.

De acuerdo con la dependencia, Jaret Roberto “H” ya contaba con una orden de aprehensión federal. La FGR agregó que este viernes será presentado ante un juez para su judicialización, y que las investigaciones continuarán para detener a los demás implicados.