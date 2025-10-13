Detienen a hombre que agredió a su expareja pese a tener orden de restricción

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Un hombre que minutos antes había agredido a su expareja fue detenido por elementos de la Policía Metropolitana en el fraccionamiento La Ribera, en el municipio de San Francisco de los Romo. El sujeto contaba con una orden de restricción vigente.

Durante un recorrido de vigilancia sobre avenida La Ribera y calle Uricho, los uniformados detectaron a una mujer que les hacía señas para pedir ayuda. Junto a ella se encontraba un hombre, por lo que los oficiales detuvieron su marcha para verificar la situación.

La mujer, de 33 años, denunció que su expareja la había agredido física y verbalmente minutos antes, además de señalar que existía una orden de restricción en su contra. Ante el señalamiento directo, los policías aseguraron al presunto agresor, identificado como Octavio “N”, de 24 años de edad.

De acuerdo con el informe, la detención se realizó de manera coordinada entre elementos de la Policía Estatal y las corporaciones municipales de Jesús María, Aguascalientes y San Francisco de los Romo, como parte del operativo de vigilancia en la zona metropolitana.

El detenido fue trasladado y puesto a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común en el Centro de Justicia para las Mujeres, donde se determinará su situación jurídica conforme a derecho.