Detienen a hombre por golpear a su pareja en el Barrio de la Salud

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Elementos de la Policía Municipal de Aguascalientes detuvieron a un hombre acusado de agredir físicamente a su pareja durante la madrugada de este martes en el Barrio de la Salud.

El hecho ocurrió alrededor de la 1:41 horas, luego de que se recibiera un reporte por un problema familiar en un domicilio ubicado sobre avenida Héroe de Nacozari.

Al llegar al lugar, los oficiales fueron recibidos por una mujer identificada como María, de 33 años, quien denunció que momentos antes había sido golpeada por su pareja sentimental. La víctima permitió el ingreso de los policías al inmueble, donde se encontraba el presunto agresor.

Tras ingresar, los uniformados procedieron a la detención de Gustavo “N”, de 35 años, quien fue asegurado sin incidentes y trasladado al Centro de Justicia para Mujeres, donde se determinará su situación legal.