Detienen a hombre por comprar restos humanos y abusar de un cadáver

Redacción

EU.-Un hombre de Pensilvania fue acusado de abusar de un cadáver, recibir propiedad robada y otros cargos después de que la policía dijera que supuestamente trató de comprar restos humanos robados de una mujer de Arkansas para su posible reventa en Facebook.

Una portavoz de la Universidad de Ciencias Médicas de Arkansas en Little Rock confirmó que los restos serían donados a las instalaciones de UAMS. La portavoz de UAMS, Leslie Taylor, dijo que, en cambio, una empleada de la morgue los robó de los Servicios Mortuorios Centrales de Arkansas en Little Rock y los vendió, y agregó que hay una investigación federal abierta.

“Somos muy respetuosos con aquellos que donan sus cuerpos y estamos consternados de que tal cosa pueda suceder”, dijo Taylor.

Un representante de la morgue colgó a un reportero que se acercó para hacer comentarios el jueves.

El portavoz del FBI en Little Rock, Conor Hagan, dijo que la oficina estaba al tanto del incidente de Pensilvania “pero no comentará sobre las investigaciones en curso”. No se habían presentado cargos hasta el jueves contra la mujer de Arkansas.

La policía del municipio de East Pennsboro en Pensilvania anunció el arresto y los cargos contra Jeremy Lee Pauley, de 40 años, de Enola, Pensilvania. Pauley había sido arrestado el 22 de julio y tuvo una comparecencia inicial ante el tribunal el jueves.

Las llamadas a un abogado que representa a Pauley no fueron devueltas el jueves por la noche. Pauley fue puesto en libertad con una fianza de 50 mil dólares, según los registros judiciales.

Foto: AP

En una página de Facebook bajo su nombre, Pauley ha publicado fotos de bolsas y pilas de fémures, una de ellas con el título: “Recogí más huesos médicos para clasificar”. La página de Facebook que usa para comercializar las partes de su cuerpo se llama “The Grand Wunderkammer”, “Vendedores de lo extraño e inusual, exhibiciones de museos, conferencias de invitados, entretenimiento en vivo y mucho más”. ¡Extraño, curioso y único en todos los sentidos posibles!” También proporciona un enlace a su sitio web.

“Creo que lo he visto todo, y luego surge algo como esto”, dijo Sean McCormack, fiscal de distrito del condado de Cumberland, Pensilvania, donde se acusó a Pauley. “La pregunta que teníamos que responder era, ¿la venta de partes del cuerpo o huesos y restos es ilegal… o legal? Algo de eso, para nuestra sorpresa, era legal. Y a medida que avanzaba la investigación, quedó claro que también había actividad ilegal”.

Pauley, quien se describió a sí mismo como un coleccionista de lo que llamó “rarezas”, incluidas partes del cuerpo humano, dijo que los restos fueron adquiridos legalmente cuando la policía los contactó por primera vez, según una declaración jurada de la policía. Inicialmente, la policía encontró lo que describieron como restos humanos más antiguos, incluidos esqueletos completos que determinaron que se obtuvieron legalmente.

Sin embargo, después de una segunda pista sobre restos más nuevos en la casa de Pauley, los investigadores regresaron a la casa para encontrar compras más recientes. La policía encontró tres baldes de cinco galones que contenían una variedad de partes del cuerpo, incluso de niños, y los agentes federales y estatales de la ley interceptaron paquetes dirigidos a Pauley de la mujer de Arkansas que contenían partes del cuerpo.

Pauley dijo a los investigadores que tenía la intención de revender las partes del cuerpo, según la declaración jurada. Los investigadores alegan que Pauley acordó pagarle a la mujer de Arkansas 4 mil dólares por las partes del cuerpo a través de Facebook Messenger.

Facebook no respondió a los mensajes en busca de comentarios sobre las páginas de Pauley. Sin embargo, sus estándares comunitarios prohíben la explotación humana y prohíben explícitamente la venta de partes del cuerpo a través de sus políticas comerciales y políticas publicitarias.

*Con información de AP