Detienen a Héctor por sustracción de menores en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La Fiscalía General del Estado, a través de la Agencia de Investigación Criminal, llevó a cabo la detención de un individuo por su presunta responsabilidad en el delito de sustracción de menores e incapaces, en cumplimiento a los convenios de colaboración que se mantienen vigentes entre Fiscalías y Procuradurías del país.

El detenido responde al nombre de Héctor “N”, quien era requerido por autoridades del estado de Jalisco por la sustracción de un menor de edad, víctima con identidad reservada y relacionada con una ficha de Alerta Amber expedida el pasado 8 de septiembre de 2025.

Agentes de la Policía de Investigación Criminal lograron ubicar al señalado en el fraccionamiento Las Arboledas, en la ciudad de Aguascalientes. Tras su aseguramiento, fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado para los trámites correspondientes.

Cabe destacar que, durante la intervención, la víctima fue localizada y puesta bajo resguardo inmediato por parte de los elementos investigadores, garantizando así su seguridad e integridad, para ser entregado a sus familiares.

Posteriormente, en coordinación con autoridades del estado de Jalisco, se concretó el traslado del detenido hacia dicha entidad, donde será puesto a disposición de la autoridad que lo requiere.

Será la instancia judicial correspondiente la que determine la situación jurídica de Héctor “N”, conforme a lo establecido en la ley y con pleno respeto a sus derechos humanos.