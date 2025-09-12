Detienen a Erick por hostigamiento sexual a menores de edad

Redacxción

Aguascalientes Ags.-Gracias a la oportuna denuncia de una madre de familia oficiales de la Policía Estatal en coordinación con policías preventivos del municipio de Pabellón de Arteaga detuvieron a un sujeto presunto responsable de hostigamiento sexual, luego de ser detectado realizando grabaciones en el acceso a una escuela primaria ubicada en ese municipio.

Uniformados de la corporación estatal y de la policía preventiva del municipio de Pabellón de Arteaga que realizaban su recorrida de vigilancia en los centros escolares, fueron interceptados por una madre de familia que señaló un sujeto que se encontraba parado en la puerta de la escuela ubicada sobre la calle Francisco Vital Rodríguez esquina con la calle Alfonso Bernal Sahagún, mismo que al pasar los menores de edad colocaba la mochila cercana a ellos en el piso.

Por lo anterior los policías fueron hacia donde se encontraba el sujeto, mismo que dijo responder al nombre de Erick N de 37 años de edad, los policías se percataron que tenía colocado un teléfono celular en la bolsa exterior de la mochila, motivo por el que procedieron a realizar la detención de dicho sujeto.

Finalmente, Erick N, fue detenido y puesto a disposición del Agente del Ministerio Público del fuero común en turno en la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, como presunto responsable del delito de hostigamiento sexual.