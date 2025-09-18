Detienen a Elvia por defraudar con supuestos viajes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, a través de la Agencia de Investigación Criminal, cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Elvia “N”, por su probable responsabilidad en el delito de abuso de confianza.

De acuerdo con la carpeta de investigación, la imputada, propietaria de una agencia de viajes ubicada en Avenida Siglo XXI, colonia Morelos I, recibió de la víctima diversas cantidades de dinero para la contratación de servicios turísticos, sin embargo al llegar a su lugar de destino le fue informado que no se habían realizado las reservaciones correspondientes.

La víctima habría intentado contactar a la señalada, sin obtener respuesta, lo que ocasionó una afectación patrimonial por la cantidad de 51,432.00 pesos.

Tras recibir la denuncia, la agente del Ministerio Público inició con la integración de la carpeta de investigación lo que permitió obtener el mandamiento judicial.

Agentes investigadores ubicaron y detuvieron a Elvia “N” en la calle Flor de Noche Buena, en el fraccionamiento Villa Sur.

Una vez cumplimentado el mandamiento, la persona señalada fue trasladada a las instalaciones de la Fiscalía Estatal para su puesta a disposición, y posteriormente al Centro Penitenciario Estatal para Mujeres.

En audiencia inicial, el juez de control decretó la vinculación a proceso, imponiendo como medida cautelar la prisión preventiva y fijando un plazo de dos meses para la investigación complementaria.