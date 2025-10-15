Detienen a “El Japi” por hostigamiento sexual

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, a través de la Agencia de Investigación Criminal, cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Aurelio “N”, alias “El Japi”, por su probable responsabilidad en el delito de hostigamiento sexual, cometido en agravio de una menor de identidad reservada.

Los hechos ocurrieron el 30 de mayo del 2021 cuando el señalado presuntamente a unos metros de una tienda de abarrotes ubicada en el municipio de Pabellón de Arteaga, al pasar por este sitio, Aurelio “N” habría jalado del brazo a la víctima, en contra de su voluntad, mientras le aseguraba que se la llevaría con la finalidad de violentarla sexualmente.

En ese momento la víctima fue auxiliada por otro menor y juntos lograron correr a su domicilio, informando a un familiar lo que había ocurrido.

Tras la denuncia, la agente del Ministerio Público inició la carpeta de investigación por el delito antes referido, obteniendo la orden de aprehensión en contra de Aurelio “N”.

Derivado de acciones de investigación se logró establecer que el presunto responsable podría estar radicando en el Estado vecino por lo que se solicitó la colaboración para su captura.

El requerido fue entregado a los agentes de la Policía de Investigación Criminal de Aguascalientes por personal adscrito a la Unidad de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía del Estado de Zacatecas, quienes llevaron a cabo su aseguramiento en aquella entidad, a donde habría huido para evitar la acción de la justicia.

Posteriormente, los elementos de la Fiscalía de Aguascalientes realizaron el traslado del imputado a las instalaciones de la Fiscalía Estatal, donde se efectuaron los trámites correspondientes previos a su ingreso al Centro de Personas Privadas de su Libertad para Procesados (CE.PE.ES) Aguascalientes, donde quedó a disposición del Juez que lo requiere.

Este resultado es muestra del trabajo coordinado y de los convenios de colaboración vigentes entre las Fiscalías de Aguascalientes y Zacatecas, que permiten fortalecer la procuración de justicia y garantizar que los señalados por delitos respondan ante la autoridad correspondiente.