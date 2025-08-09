Detienen a dos que remolcaban auto robado en la 45 Sur

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Dos personas fueron detenidas por la Policía Municipal luego de ser sorprendidas remolcando un vehículo con reporte de robo sobre la carretera 45 Sur, a la altura de la Puerta de Acceso Sur.

El hecho se registró alrededor de las 12:30 horas, cuando a través del sistema de videovigilancia se detectó un vehículo Seat blanco con placas de Jalisco que remolcaba a un Chevrolet Spark, también blanco y con matrículas del mismo estado, el cual contaba con una carpeta de investigación por robo.

De inmediato, elementos de la corporación se trasladaron al punto, con apoyo aéreo del helicóptero Halcón 1, logrando la detención de un hombre y una mujer, ambos de aproximadamente 25 años de edad.

El tripulante del Spark consiguió escapar antes del arribo de los oficiales, mientras que las dos personas capturadas fueron aseguradas junto con los vehículos y trasladadas a la Fiscalía General del Estado, donde se continuará con las investigaciones para determinar su posible participación en el ilícito.