Detienen a dos menores por dañar vehículos en Ojo de Agua

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La Policía Municipal detuvo a dos menores de 17 años tras ser sorprendidos causando daños a vehículos estacionados en la colonia Ojo de Agua, informó la corporación este lunes por la mañana.

Cerca de las 10:30 horas, mediante la señal de radiofrecuencia se alertó sobre la presencia de dos individuos que ponchaban llantas de automóviles en la calle Jesús Yurem. Al llegar al lugar, los oficiales fueron recibidos por un hombre que señaló a los sospechosos, quienes portaban un cuchillo con el que estaban dañando los vehículos.

Los jóvenes fueron rápidamente neutralizados y, tras su detención, se les aseguró el arma blanca. Los responsables fueron identificados como Juan “N” y Marcos “N”, ambos de 17 años.

Posteriormente, los menores fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales para que se determine su situación legal conforme a derecho.