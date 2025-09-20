Detienen a Carlos con droga en Cartagena

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Gracias al “Operativo Pescador” que diariamente realizan los uniformados de la Policía Estatal en calles y avenidas del Estado de Aguascalientes, se pudo detener a un sujeto que responde al nombre de Carlos “N” que tenía entre sus pertenencias envoltorio de sutancia granulada al tacto al parecer ilícita, que dio un peso aproximado de 10 gramos.

Fueron los elementos de la corporación estatal que en su recorrido de seguridad, detectaron a la persona de 42 años de edad en actitud evasiva ante la presencia de los elementos de seguridad, motivo por el cual le solicitaron se detuviera para realizarle una inspección preventiva.

Durante la revisión, los policías estatales le detectaron entre sus pertenencias un envoltorio con sustancia granulada al tacto al parecer cristal, que dio un peso aproximado de 10 gramos, por lo que se prosiguió a la incautación de dicha sustancia y la detención del sujeto.

Finalmente, el detenido fue puesto a disposición junto con el envoltorio de sustancia granulada ante del Agente del Ministerio Público del fuero común en turno en la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes en donde se determinaría su situación jurídica.