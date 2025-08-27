Detienen a bombero acusado de presunta violación en Aguascalientes

Oscar Salado

Aguascalientes, Ags.- Un capitán del Departamento de Bomberos Municipales de esta ciudad fue detenido por elementos de la Policía de Investigación detuvieron la mañana de este martes a un bombero denunciado por presunta violación y fue ingresado al Cereso para Varones de esta capital.

De acuerdo a los antecedentes el sábado fue señalado como presunto responsable de haber abusado sexualmente a una joven de unos 28 años de edad, misma que el el pasado viernes acudió a los festejos de graduación de la Academia de Bomberos.

Los hechos fueron el viernes 22 de agosto del año en curso, que se llevó a cabo el festejo del día del bombero así como la graduación de los alumnos de la Academia de Bomberos en las instalaciones del Palacio Municipal, horas más tarde dicho personal tuvo un festejo en las instalaciones del casino de la feria, en el festejo estuvieron presentes tanto la víctima como su agresor.

Al concluir la celebración varios elementos, algunos mandos y recién graduados decidieron continuar la fiesta en un domicilio particular donde hubo ingesta de bebidas embriagantes, fue hasta pasadas las 3 de la mañana que comenzaron a retirarse a sus domicilios los participes de la fiesta.

En este punto la víctima ya se encontraba alcoholizada, situación que presuntamente habría sido aprovechada por Manuel N para ofrecerse a llevarla a su domicilio de acuerdo a las declaraciones de la víctima, misma que aceptó y que cuando se dirigía perdió la noción para horas más tarde despertar en un domicilio presuntamente propiedad de este bombero, y a decir de la afectada con huellas evidentes de haber sufrido un ataque de índole sexual.

La víctima mencionó que al intentar retirarse del lugar el capitán le impidió retirarse por lo que tuvo que llamar a los servicios de emergencia 911 para que policías la ayudarán a salir del domicilio.

Una vez que fue resguardada en una radio patrulla fue trasladada al Centro de Justicia para la Mujer para interponer la denuncia correspondiente.

En tanto que el agresor no fue detenido por la intervención de la familia del mismo.