Detienen a Alberto por acosador

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Uniformados de la Policía Estatal de Aguascalientes detuvieron en calles del fraccionamiento Santa Elena a un sujeto que cuenta con un orden de aprehensión vigente en el Estado de Zacatecas por el delito de acoso sexual, tras su captura fue puesto a disposición de la autoridad ministerial.

Fueron oficiales de la corporación estatal quienes en su recorrido de vigilancia sobre la calle República de Ecuador esquina con la avenida Ignacio T. Chávez del fraccionamiento Santa Elena, detectaron a una persona de sexo masculino que al percatarse de la presencia de los policías intentó darse la fuga, fue detenido metros adelante.

El individuo dijo responder al nombre de Alberto N de 38 años de edad, de manera simultánea a la inspección corporal que le practicaron, sus datos fueron ingresados al Sistema Plataforma México en el C5i, arrojando minutos después que dicha persona contaba con un orden de aprehensión vigente a su nombre por el delito de acoso sexual, emitida en el Estado de Zacatecas.

Finalmente, Alberto N fue trasladado ante el Agente del Ministerio Público del fuero común en turno en la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, en donde se determinaría su situación jurídica conforme a derecho y se descartaría si se trata de un homónimo.