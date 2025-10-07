19 C
Aguascalientes
8 octubre, 2025
Tendencias

Alerta SMN por lluvias y oleaje alto en costas de…

Dueño de los Cowboys ofrece disculpas tras hacer seña obscena…

Clausuran bar en Jesús María por presencia de menores de…

Entregan camionetas a los ganadores del Sorteo “Ya cumplí con…

Abandono del gobierno al campo abrió el camino a la…

Planea Jesús María invertir 60 mdp en seguridad para 2026

Cae exportación de vehículos de Nissan 

Verónica Castro sorprende con tanque de oxígeno en el AICM

Despiden al sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada asesinado en Guerrero

Madres buscadoras hallan restos óseos en Asientos, Aguascalientes

Detienen a adolescente que daño varios vehículos tras una riña en La México

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Un menor de edad fue detenido por policías municipales en la calle Chihuahua en el fraccionamiento México en la zona sur de esta ciudad.

El adolescente fue reportado por vecinos luego de que la tarde de este lunes se había suscitado una pelea campal.

Tras el reporte los gendarmes llegaron al sitio en cuestión y, observaron a varios individuos que al notar la presencia policial, comenzaron a dispersarse.

Sin embargo, vecinos del lugar señalaron a un menor de edad debido a que causó daños en el parabrisas de un Nissan Altima en color gris, modelo 2021 y en el retrovisor de una camioneta tipo pick-up de la marca Nissan, modelo 1983 que se encontraban estacionados en la vía pública.

Los afectados mencionaron que el adolescente se encontraba arrojando piedras, pero hizo blanco en dichos automóviles, solicitando su detención.

Finalmente se registró la detención de Juan “N” de 17 años de edad, quien fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) para determinar su situación legal conforme a la ley.