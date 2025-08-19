Detienen a 4 involucrados en homicidio de contratista en Bosques del Prado

Redacción

Aguascalientes, Ags.- En cuestión de horas, la Fiscalía General del Estado, a través de la Agencia de Investigación Criminal, logró identificar y detener a los probables involucrados en un homicidio registrado en la zona norte del municipio capital, resolviendo así el caso, por lo cual, dichas personas, originarias de los estados de Chihuahua y Jalisco, serán llevadas ante la justicia.

Fue el pasado viernes 15 de agosto, cuando en el Servicio de Emergencia se recibió el reporte de que en la calle Montes Himalaya, en el fraccionamiento Bosques del Prado, una persona había sido agredida con armas de fuego por varios sujetos lo que generó la movilización de los servicios de emergencia y las corporaciones de seguridad.

Al llegar al lugar los Agentes de la Agencia de Investigación Criminal fueron informados que la persona afectada, identificada como Mario Alberto, de 40 años de edad, ya no contaba con signos de vida, por lo que de inmediato se trasladó el personal de Servicios Periciales al lugar para iniciar con el levantamiento de indicios.

Mientras tanto el personal de la Policía de Investigación se dio a la tarea de identificar al número de presuntos responsables de la agresión, así como la manera en que se retiraron del lugar.

De esta forma, durante algunas horas, se llevaron a cabo intensas investigaciones de campo y de gabinete, con el apoyo del C5i, que permitieron establecer la identidad de las cuatro personas que aparentemente habían participado en este hecho.

Con esta información se avocaron a ubicarlos, logrando obtener información de que se encontraban hospedados en algunos hoteles del municipio capital, tras lo cual se implementaron operativos especiales, con personal de la División Especial de Tácticas Policiales (DELTAP), y se llevó a cabo su captura.

Al momento de su aseguramiento, estos individuos portaban droga entre sus pertenencias, tras lo cual, quienes fueron identificados como Josban Alexis, de 22 años; Uriel Ismael, de 18; Luis Manuel, de 21 y Fabián Alejandro, de 23, fueron trasladados a las instalaciones de la Comisaría de la Policía de Investigación donde quedaron a disposición del Agente del Ministerio Público, quien se encargará de resolver su situación jurídica.

De esta forma, la Fiscalía General del Estado, da una respuesta inmediata y contundente a un evento de alto impacto registrado en la ciudad, demostrando que ningún acto de esta índole se permitirá y los inculpados serán perseguidos, detenidos y llevados ante la justicia.