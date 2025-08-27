Detienen a 2 presuntos integrantes del CO con droga y armas en Jesús María

OES

Aguascalientes, Ags.- Dos integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación fueron detenidos la tarde de éste martes en calles del municipio de Jesús María; durante la revisión les fueron localizadas armas de fuego de grueso calibre así como una mochila en la que contenía una buena cantidad de la droga conocida cómo crystal.

Su detención ocurrió en el cruce de la avenida Constitución y la calle Oyameles, en el fraccionamiento Las Palmas.

Sin embargo ambos individuos a pesar de que contaban con varios ingresos y de que se les hallaron las pistolas y la droga no fueron presentados ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República como lo marca el Código penal.

Por increíble que parezca ambos sujetos quedaron en libertad y ya se encuentran nuevamente en las calles.