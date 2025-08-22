Detiene Policía Estatal a una persona en posesión de ‘Cristal’

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Policías Estatales de Aguascalientes continúan deteniendo personas que tienen en su poder sustancias al parecer ilícitas, como sucedió en esta ocasión que fue detectada una persona en actitud evasiva y al momento de proceder a su revisión en calles del fraccionamiento Lomas del Mirador, le detectaron entre sus pertenencias aproximadamente 20 gramos de piedra granulada con las características propias del cristal.

Fueron policías estatales quienes en su recorrido de vigilancia sobre la calle Loma Huasteca casi esquina con la calle Loma Carmín del fraccionamiento Lomas del Mirador, detectaron a una persona el sexo masculino en actitud evasiva, por lo anterior procedieron a indicarle que se detuviera para realizarle una inspección preventiva

Al momento de proceder a revisar a quién dijo responder al nombre de Gonzalo N de 49 años de edad, entre sus pertenencias le detectaron un envoltorio de plástico en color negro que contenía en su interior sustancia granulada al tacto con las características propias de la droga conocida como cristal, que dio un peso aproximado de 20 gramos.

Finalmente, Gonzalo N fue trasladado junto con el envoltorio que le fue asegurado ante el Agente del Ministerio Público de fuero común en turno de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, en donde se determinaría su situación jurídica conforme a derecho.