Detiene Fiscalía a una persona por delitos contra la salud

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, a través de la Policía de Investigación, cumplimentó una orden de cateo en un domicilio ubicado en la calle José E. Femat Gtz., en el fraccionamiento Villas de Nuestra Señora de la Asunción, sector Guadalupe, donde se aseguró narcótico y se detuvo a una persona.

En el lugar fue asegurado Mario Eliuth “N”, alias “El Ninja”, quien presuntamente tenía en su posesión una bolsa de plástico color amarillo con hierba verde seca en su interior, con las características de la marihuana, sustancia que fue analizada por personal del Instituto de Ciencias Forenses y Servicios Periciales.

El detenido fue presentado ante el Agente del Ministerio Público, quien integró la carpeta de investigación correspondiente y solicitó audiencia inicial ante el Juez de Control.

Tras el análisis de los datos de prueba, la autoridad judicial calificó como legal la detención, dictó auto de vinculación a proceso y estableció que el delito por el cual se le investiga, es contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, bajo la hipótesis de posesión de narcóticos con fines de comercio en la variante de venta.

Como medidas cautelares, se le impuso la obligación de firmar mensualmente ante la Unidad de Medidas Cautelares (UMECA), exhibir una garantía económica y abandonar el domicilio cateado.

De igual manera, el juzgador fijó un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria, tiempo en el que la Fiscalía Estatal continuará con las indagatorias para robustecer el caso.