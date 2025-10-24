Detiene Fiscalía a Eric Noé por el delito de pornografía infantil

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Como resultado de las investigaciones realizadas a través de la Agencia de Investigación Criminal y la Unidad de Investigación de Delitos Cibernéticos, de la Fiscalía General del Estado, se logró obtener de un Juez una orden de aprehensión por el delito de pornografía infantil, en contra de un sujeto identificado como Eric Noé “N”, la cual fue cumplimentada.

De acuerdo a las indagatorias, padres de familia de una escuela ubicada en Pabellón de Arteaga, denunciaron la presencia de un sujeto con una mochila que se acercaba a las menores de forma irregular, lo cual les generó temor.

A partir de ese momento se iniciaron las investigaciones de campo y de gabinete, a través de la Policía de Investigación Criminal y la Unidad de Investigación de Delitos Cibernéticos, a fin de identificar a dicho sujeto, de esta forma se pudo determinar que se trataba de Eric Noé “N”, cual, utilizando teléfonos celulares, se dedicaba a realizar grabaciones a menores de edad cuando ingresaban a los planteles escolares, sin que se percataran de ello, las cuales posteriormente compartía a través de redes sociales.

Con estos elementos, se integró la carpeta de investigación en su contra, misma que fue presentada a un Juez, a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Trata de Personas, logrando obtener la orden de aprehensión correspondiente.

Una vez obtenida, se realizaron las labores para ubicar y detener al inculpado, quien fue detectado en calles de la colonia Plutarco Elías Calles, en el municipio de Pabellón de Arteaga, al momento de su captura, entre sus pertenencias le fueron aseguradas 13 fotografías impresas relacionadas con el delito por el que se le acusa.

Por tal motivo, fue trasladado a las instalaciones Centro Penitenciario Estatal Aguascalientes, donde se encuentra en espera la audiencia inicial, en la que se determinará su situación jurídica por parte de un Juez.