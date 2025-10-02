Detiene en Aguascalientes a una persona buscada en el Estado de México

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes informa sobre la detención de José de Jesús “N”, quien era requerido por la autoridad judicial del Estado de México por su probable responsabilidad en el delito de Robo Agravado.

La detención se realizó en el fraccionamiento Solidaridad III, en la intersección de las avenidas Adolfo de la Huerta y Siglo XXI, por parte de agentes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).

Tras su aseguramiento, el sistema Plataforma México arrojó la existencia de un mandamiento judicial vigente en contra del requerido, lo que activó de inmediato los protocolos de cooperación interinstitucional.

Derivado de esto, personal de la Agencia de Investigación Criminal estableció comunicación con las autoridades del Estado de México, con el fin de confirmar la identidad de la persona detenida y verificar la vigencia del mandamiento.

Una vez corroborada la información, agentes de la Policía de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes cumplimentaron el mandamiento judicial en territorio Aguascalentense, con pleno respeto a los derechos humanos del detenido y en estricto apego a la normatividad aplicable.

Con ello, se procedió a dar inicio a los trámites correspondientes para garantizar la legalidad del proceso y asegurar su disponibilidad ante la autoridad requirente.

El detenido fue ingresado a la Comisaría de la Fiscalía Estatal, en espera del arribo de los agentes del Estado de México, quienes se hicieron cargo de su traslado para presentarlo ante el juez que lo requiere.

La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes destaca que este tipo de acciones reflejan el compromiso de cooperación entre las instituciones del país, lo que permite fortalecer la procuración de justicia y combatir la impunidad, garantizando que las personas requeridas por la ley enfrenten los procesos que corresponden en la entidad donde fueron señalados.