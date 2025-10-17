Detiene en Aguascalientes a presunto acosador sexual buscado en Zacatecas

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Elementos de la Agencia de Investigación Criminal, cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Hugo Alberto “N”, señalado por su presunta responsabilidad en el delito de acoso sexual y quien contaba con un mandamiento judicial vigente en el Estado de Zacatecas.

La detención fue realizada por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal

sobre la calle República de Ecuador, en esquina con Avenida T. Chávez, en el Fraccionamiento Santa Elena, donde al realizar la revisión correspondiente en el sistema Plataforma México, se confirmó que el detenido contaba con una orden de aprehensión activa.

Tras verificar su identidad y corroborar la vigencia del mandamiento judicial, se procedió a realizar los trámites correspondientes para su puesta a disposición ante la autoridad que lo requiere, con el fin de que responda por los hechos que se le imputan.

Este resultado fue posible gracias al trabajo coordinado entre instituciones de seguridad y procuración de justicia, fortaleciendo la colaboración entre Entidades para garantizar que ningún delito quede impune.

El señalado fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, en donde se realizaron las acciones legales necesarias para su traslado ante la autoridad que lo requiere.