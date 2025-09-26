Detiene al “Panadero” acusado de atentados al pudor contra una menor de edad

25 C
Redacción

Aguascalientes, Ags.- Agentes de la Policía de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes ejecutaron una orden de aprehensión en contra de Ramón “N”, conocido como “Panadero”, señalado por el delito de atentados al pudor en agravio de una víctima menor de edad.

El mandamiento judicial fue cumplimentado en la Avenida Ayuntamiento, en la comunidad de Ojo de Agua, Aguascalientes, donde los agentes lograron la detención del imputado.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el 6 de septiembre del año 2020. En esa fecha, durante la madrugada, el señalado presuntamente ingresó sin autorización a un domicilio en el fraccionamiento La Salud, donde violentó a la víctima que se encontraba dormida cerca de la puerta principal.

Tras la denuncia interpuesta, la agente del Ministerio Público inició el proceso judicial correspondiente, vinculando a proceso a Ramón “N”, quien solicitó acogerse a la figura de suspensión condicional del proceso. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado al darle seguimiento al asunto, se percató que el señalado incumplió con las condiciones impuestas por la autoridad judicial, por lo que solicitó la orden de aprehensión en su contra.

Una vez detenido, fue presentado ante la autoridad judicial, donde se llevó a cabo la audiencia respectiva. En esta, el Juez resolvió imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada para garantizar su presencia durante el proceso.

Finalmente, se ordenó reanudar la etapa de investigación complementaria, con el objetivo de continuar con el proceso penal y determinar la responsabilidad del imputado conforme a derecho.