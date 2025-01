Determina Patronato incluir a aspirante que quedó en 7o lugar para elegir Reina de la Feria de San Marcos

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Luego del escándalo que se vive tras la renuncia de 4 de 6 candidatas a reina de la feria tras argumentar “preocupación por su integridad”, el Patronato de la Feria Nacional de San Marcos anunció el cambio de método por lo que ya no habrá centros de votación el sábado y domingo sino que se erigirá un comité de ex reinas para que elijan de entre las dos que quedaban además de que se incluiría a la aspirante que no pasó el último filtro.

Aquí el comunicado:

“Considerando que la elección de la Reina de la Feria Nacional de San Marcos es una de las más arraigadas tradiciones de nuestro estado y que solo dos de las candidatas se mantienen en la contienda, se ha tomado la decisión de modificar el proceso de selección, destacando lo siguiente:

1. Se convocará a la concursante universitaria que ocupó el séptimo lugar en el primer proceso de pre-selección, para integrar junto con Zahira y Verónica, una terna de entre la cual, será elegida la embajadora de la FNSM2025.

2. Un Comité Especial, integrado por ex reinas de la feria, será quien con su experiencia en la materia, determinará quién será la reina y sus dos princesas en esta edición de la verbena.

3. El proceso de elección de reina es y debe ser parte de esta gran fiesta, promoviendo la sororidad, integridad, inteligencia, belleza y todas las cualidades de la mujer aguascalentense.

Estamos seguros de que como cada año, quien resulte seleccionada como soberana y sus dos princesas, sabrán llevar con orgullo esta representación y pondrán el alto el nombre de nuestro estado”.

Todavía no se define la fecha ni el lugar donde el comité elegirá a la nueva soberana de la próxima verbena abrileña.

Aunque si la joven no acepta invitarán a las subsecuentes en línea descendente.

El tiempo apremia.

*En la imagen de anoche en la Plaza de la Patria trabajadores del Ayuntamiento quitaron las fotos de las cuatro candidatas que dimitieron.