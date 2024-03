Detenciones por delito de daño a la estética en marcha del 8M será a petición de parte

Frida Fonseca

Aguascalientes, Ags.- Detenciones en la marcha del 8M en la capital por el delito de daño a la estética se activarán a denuncia expresa sobre los hechos, apuntó el secretario de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes, Antonio Martínez Romo.

Indicó que en caso de que la gente se sienta ofendida podrá presentar el señalamiento correspondiente ‘ante el agente del Ministerio Público, y si en el lugar de los hechos se da la intervención de la policía, pues tendremos primeramente, reitero, síntoma del diálogo, que llegue una posible situación de arreglo, y si no, si es así, pues tendremos que proceder en consecuencia ante la autoridad pertinente’.

En seguida comentó, ‘pero en los años anteriores mucha gente no ha hecho eso, ha sido algo meramente pues si me lo permite con la anuencia de su paso y llegar al lugar, y termina el evento, en algunos de los casos, muchas de las manifestantes utilizan algún tipo de pintura que se puede lavar con agua, en algunos otros casos, hay gente que usa spray, pero bueno como le retire es un cristal con algún solvente de manera inmediata lo limpian, pero bueno no es el hecho de tolerar una situación de actos vandálicos será que se sienta dolido y tenga necesidad de la intervención, es una obligación también de nosotros, de la policía, atender los llamados de la gente’.

El mando policial sobre su actuar detalló ‘lo que nos mandaba la ley prácticamente, estar atentos al tema de la seguridad pública, brindarle la seguridad a las personas que participan en ello, porque es un derecho que constitucionalmente está establecido, tanto a las personas que puedan manifestarse o marchar, como la gente que a su alrededor pueda estar presente, o sea no se puede circunscribir solo a un tipo de personas, es para todos y la función de la seguridad pública es precisamente de eficientar y darle total seguridad a la zona donde la gente pueda estar conglomerada y que haya una total libertad de tránsito y en su caso pues estar atentos para cualquier situación que se pueda presentar con alteraciones al orden público’.

———