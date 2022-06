Detectan traidores en la alianza PRIANRD en Aguascalientes

El Clarinetero

Aguascalientes, Ags.- Luego de la “cruda” de la victoria que como es sabido le sobran padres y madres, ya subieron datos a la burbuja de alrededor de la virtual ganadora de los comicios del pasado domingo, la panista Tere Jiménez que no son de su agrado.

Este tecleador se enteró que un grupito de priistas entre los que destacan dos exdiputados locales, que fueron funcionarios federales en el sexenio de Peña Nieto y uno de ellos hasta se fue del tricolor y luego de apoyar a otro partido ya “regresó” al nido del Revolucionario Institucional jugaron “el toro al revés”.

La cúpula blanquiazul ya tiene el conocimiento de que estos personajes y sus afines sostuvieron al menos una reunión con el equipo de la morenista, Nora Ruvalcaba; al parecer porque tenían encuestas tenebrosas que les arrojaban cifras muy parejas, y cómo no se querían quedar fuera de la jugada fueron a ofrecer sus “servicios” a los guindas.

Como les decía queridos lectores esto ya fue detectado, incluso se presume que el propio dirigente tricolor, Antonio Lugo también dio el visto bueno para la reunión con los contrarios.

Además de ellos permanece la duda de si la hoy excandidata del partido naranja, Anayeli Muñoz en algún momento recibió apoyo de cualquier tipo de su madrina, Lorena Martínez.

Pero no solo ellos, también un exsenador panista que viene en picada y que a principios de año ya había sacado las uñas, tuvo la ocurrencia de que en vez de apoyar a su partido de origen estuvo en ambos bandos, es decir los azules y los morenos.

Pero eso no es todo, aunque usted no lo crea también en PRD no cantan mal las rancheras y se habla de que una veterana política del sol azteca también le jugó al Judas y se fue a aprontar por el lado de Jardines de la Asunción y Avenida José María Chávez.

Todo ello aunado al análisis profundo de los números que pese a la victoria de más de 20 puntos en las urnas que tuvo la alianza Va por Aguascalientes por encima de Morena, se están desmenuzando con detalle lo que cada grupo de cada partido “aportó” al triunfo, porque hay que destacar que se tuvo una participación por abajo del 46 por ciento del padrón de la lista nominal.

Y lo anterior es porque ahora resulta que todos y cada uno de los liderazgos “aportaron de 2 mil votos por cabeza”, si fueran así las cosas la hoy virtual triunfadora habría ganado sin problema no por 20 puntos sino por 40.

Estaremos atentos cuando venga la repartición de puestos, que ahora ya se saborean muchos en los tres partidos y más aún acoples y advenedizos que nunca faltan cuando se arriman al ganador.

Por otro lado les anticipamos que se viene en breve una hecatombe al interior de Acción Nacional, ya que se sacudirá el árbol para que se caigan muchas hojas.