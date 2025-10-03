Detectan tiradero clandestino en Aguascalientes

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- Un tiradero clandestino de residuos especiales fue detectado en la comunidad de Lomas del Arellano, en el sur de esta capital, lo que provocó la intervención de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (PROESPA) y de elementos de seguridad pública.

Aldo Axel Rodríguez Benítez, secretario de Medio Ambiente del Municipio, confirmó que la denuncia se recibió en agosto y que ya se sigue un procedimiento administrativo en contra de la empresa responsable.

“Esa denuncia llegó en agosto, en el mes de agosto. Sí, es un tema donde se tiraron residuos de manejo especiales, un tiradero clandestino donde la PROESPA actuó de manera inmediata junto con seguridad pública. Se está llevando un procedimiento administrativo también. Ya tienen ellos el tema, ya tienen ellos la empresa que es”, declaró.

El funcionario explicó que entre los desechos localizados había llantas, plásticos y otros materiales que incluso eran quemados en el sitio, lo que generaba un mayor riesgo ambiental.

“Son residuos de manejo especial. Hablemos de llantas, se junta todo con plástico, lo tiraron ahí, se detectó junto”, expuso.

Rodríguez Benítez precisó que por ahora no se puede dar a conocer el nombre de la compañía implicada debido a los procesos legales en curso.

En cuanto a las sanciones, adelantó que el expediente contempla la clausura del sitio como parte de las medidas contra los responsables.

El secretario subrayó que su dependencia mantiene vigilancia en zonas de riesgo, en especial en cauces y arroyos, para evitar que empresas utilicen espacios naturales como tiraderos ilegales.