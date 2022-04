Detectan robos de medidores de agua en Jesús María

Daniela Lomelí

Jesús María, Ags.- En lo que va del año se han presentado múltiples robos de medidores de agua en los domicilios de por lo menos x colonias de Jesús María, señaló el director de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (CAPAS), César García.

En entrevista con El Clarinete, el funcionario municipal comentó que se ha tenido el conocimiento de por lo menos 20 robos de medidores, lo cual tiene confundidas a las autoridades, ya que estos aparatos no cuentan con elementos que se puedan vender o que tengan mucho valor.

“Hay colonias donde nos han robado los medidores y no entendemos la lógica de esto porque los medidores son de plástico, anteriormente eran de bronce, son de plástico; aún no entendemos la razón, creo que es un acto, no sé, vandalismo, es más para ocasionar un daño, porque no le pueden sacar nada”, dijo.

Apuntó que las colonias que más se han visto afectadas por esta situación son Lomas de Jesús María y Chicahuales, por lo que ya se está trabajando en coordinación con la policía municipal para iniciar una investigación, determinar las causas de los robos e interponer las denuncias correspondientes.

García comentó que CAPAS puede apoyar a algunas familias afectadas para reponer el medidor, aunque aclaró que primero se tiene la intención de encontrar a los responsables de los daños para evitar que sigan robando los nuevos medidores.

Por último, llamó a la población a reportar estos hechos ante la policía municipal y a estar al pendiente de cualquier alteración que pueda haber en su servicio de agua o en sus recibos.

Fotografía El Heraldo de Aguascalientes