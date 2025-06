Detectan riesgo de colapso en 40 viviendas del centro de Aguascalientes

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- Autoridades municipales han identificado al menos 40 viviendas en riesgo de colapso durante la temporada de lluvias en el Centro Histórico de Aguascalientes, confirmó Óscar Rodríguez Godoy, secretario de Desarrollo Urbano del Municipio.

“Tenemos un padrón como de 40 viviendas focalizadas de riesgo de caerse en la temporada de lluvias, el alcalde nos ha instruido para hacer operativos y estar al pendiente de esos temas”, declaró el funcionario.

Rodríguez Godoy detalló que las fincas en riesgo se localizan dentro del perímetro de valor histórico y la mayoría datan de principios del siglo XX y muchas de ellas están deshabitadas.

El funcionario reconoció que en varios casos no se ha logrado contactar a los propietarios, lo que complica las acciones preventivas.

“Tengo dos, una aquí en la calle Héroes de Chapultepec y otra en la calle del Sol, en el barrio del Encino; son las que andamos buscando los propietarios, pero luego los vecinos me dicen: ‘Yo han pasado 30 años y no he visto que haya ingresado alguien a esa vivienda’”, dijo.

Aunque los registros catastrales cuentan con información sobre los dueños, en algunos casos estos ya fallecieron o los inmuebles fueron vendidos mediante contratos privados sin notificación formal.

“Sí tenemos los datos de los propietarios, desde luego en los sistemas catastrales, pero luego las personas a lo mejor ya fallecieron, murieron intestadas, las vendieron con contratos privados”.

“Son temas complicados. Entonces las acordonamos, protegiendo sobre todo al peatón”, concluyó.