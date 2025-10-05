Detectan problemas familiares que detonan crisis de salud mental en Pabellón de Arteaga

Raúl Muñoz

Pabellón de Arteaga, Ags.- Los conflictos familiares son el factor común que detona la mayoría de los problemas de salud mental en Pabellón de Arteaga, aseguró Ana Karen Gallegos Lucio, coordinadora del Instituto Municipal de Salud Mental.

“Yo creo que es muy variado, depende mucho del contexto con el que nos llegan los usuarios o los pacientes, pero sí ha sido algo muy variado. Lo que sí hemos notado es que el factor común siempre son los temas familiares y ahí obviamente se desarrollan, no sé, los conductuales, los emocionales, el consumo de sustancias, pero algo que hemos detectado es que tenían en común la parte familiar”, explicó.

Gallegos precisó que los casos más frecuentes están relacionados con desintegración familiar, separaciones y violencia intrafamiliar.

“Sí, familias desorganizadas, familias que tienen alguna separación, que tuvieron alguna situación de violencia. Son temas, no puedo como generalizar, han sido temas muy diversos, pero por lo regular es la parte familiar”, señaló.

La funcionaria añadió que en el caso de mujeres y niños se detectan con mayor frecuencia situaciones de violencia.

“En el caso de mujeres es más común que lo encuentren en ese tipo de problemas en mujeres justamente por el tema de la violencia, mujeres y niños”, dijo.

Afirmó que, aunque existe una mayor participación de mujeres como usuarias del Instituto, los problemas afectan por igual a hombres y mujeres.

“Es muy complicado generalizar porque desgraciadamente la parte de la salud mental quienes más la visibilizan es la mujer. Tenemos más usuarias mujeres, pero creo que es por igual, tanto hombres como mujeres, porque luego mujeres también tienen tendencia a tener problemas más emocionales individuales y los hombres como todavía tenemos mucha estigmatización”, explicó.