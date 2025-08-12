Detectan en Jesús María a empresas que cuelgan cables sin permiso

Raúl Muñoz
Jesús María, Ags.- Personal del Ayuntamiento ha detectado a empresas de cable que instalan o sustituyen cableado, principalmente de fibra óptica, sin la autorización correspondiente, por lo que han realizado inspecciones, retiros y decomisos, informó el secretario de Desarrollo Urbano, José Refugio Muñoz López.
“Hemos estado trabajando con la Comisión Federal de Electricidad. Nos han estado informando cuándo hay problema de que hay empresas cableras que constantemente, sin permiso, hacen el cambio de cable, principalmente a fibra óptica. Nosotros hemos ido a detener todas esas acciones sin permiso”, señaló.
El funcionario explicó que la CFE mantiene un convenio general con las empresas para el uso de sus postes, pero cada intervención requiere una autorización específica.
“Tienen que, cada vez que piden permiso, tener una autorización por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Es como un tipo de constancia que debe de darles para acreditar ante nosotros que ya pagaron ese derecho”, indicó.
Muñoz López reconoció que esta falta de control se presentaba en todos los municipios por ausencia de coordinación, situación que ya se está corrigiendo.
“Estamos ya en coordinación para poner en orden a las cableras. Ahorita se estaban aprovechando, no pedían ese permiso, a veces lo llevaban y a veces no, cuando lo tenían o cuando no”, comentó.
Añadió que las acciones municipales incluyen inspecciones y decomisos de material.
“Están usando los postes de CFE, por eso hemos hecho algunas acciones de inspección, hemos hecho retiros, hemos hecho decomisos”, dijo.