Detectan en Colorado virus que provoca extrañas “verrugas tentáculo” en conejos

Redacción

Fort Collins, EU.- Una inusual presencia de conejos con crecimientos negros en forma de “espinas” o “tentáculos” en el rostro ha despertado inquietud en varias zonas del sureste de esta ciudad, donde residentes y autoridades confirmaron que se trata de una enfermedad viral conocida como papiloma de Shope.

Funcionarios de Colorado Parks and Wildlife (CPW) explicaron que el virus provoca formaciones tipo verruga en la cabeza o cara de los animales, sin representar riesgo para humanos ni mascotas. “Parece que tenía púas negras o palillos de dientes negros saliendo por todo alrededor de su boca”, relató Susan Mansfield, vecina que ha visto al mismo ejemplar dos inviernos seguidos.

Otro residente describió a un conejo con “aspecto costroso en la cara”, lo que incrementó la preocupación vecinal. No obstante, especialistas detallaron que la afección, similar a células cancerosas benignas, no afecta la salud del animal salvo que interfiera con ojos o boca.

El CPW pidió no acercarse, manipular ni intentar ayudar a los conejos afectados para evitar la propagación del virus entre la fauna local. El microorganismo solo se transmite entre conejos y liebres, principalmente a través de insectos como mosquitos y garrapatas.

De acuerdo con el sitio especializado Pet MD, el papiloma de Shope se observa con frecuencia en conejos de cola de algodón y puede afectar a otras razas, tanto salvajes como domésticas. Los brotes son más comunes en verano y otoño, coincidiendo con la mayor actividad de insectos portadores.

La recomendación de expertos en salud animal es mantener a las mascotas dentro de casa durante estas temporadas y, en casos graves, recurrir a la extirpación quirúrgica de los tumores, ya que algunos nódulos pueden volverse malignos.

Las autoridades mantienen vigilancia sobre la población de conejos en Fort Collins y advierten que la cooperación ciudadana será clave para contener la enfermedad.