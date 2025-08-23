Detectan descarga de aguas residuales en arroyo de Aguascalientes 

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- Una descarga de aguas residuales fue detectada en el arroyo La Hacienda, en la zona norte de Aguascalientes, confirmó Aldo Axel Rodríguez Benítez, secretario de Medio Ambiente del municipio.

“Tenemos detectada una descarga que precisamente es en el arroyo La Hacienda, que es la que estamos trabajando ahorita. Por ahí ya tenemos algunas empresas, está acá por el norte, por lo que es Zaragoza e Independencia”, explicó

El funcionario indicó que se trata de vertimientos de alguna empresa de la zona, aunque aún no se tiene identificada con precisión.

“Son aguas de alguna empresa que por ahí yo creo que no tenemos ahorita ubicada bien, pero estamos trabajando en eso para ubicar a la empresa”, comentó.

Rodríguez Benítez aseguró que el daño ambiental hasta el momento es leve, pero advirtió que podría agravarse si no se actúa de manera inmediata.

“Sí, claro, se hace un daño ambiental no considerable porque ahorita es algo muy leve, pero que si no actuamos, pues sí puede ser ya un impacto ambiental. Pero vamos a tenerlo ya yo creo que resuelto la semana que entra sin problema”, afirmó.

Asimismo, indicó que trabajan en coordinación con la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente para atender la situación.

Finalmente, el funcionario confirmó que la descarga corresponde a aguas residuales de tipo sanitario