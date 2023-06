Detectan casos de posesión de droga en CBTIS de Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Reconoce el comisionado Estatal del la DGETI en Aguascalientes, Cuitláhuac Pável Cardona Vargas, que se han detectado algunos casos de alumnos de CBTIS en posesión de droga.

-¿Qué se han detectado principalmente, qué es lo que llevan?

-Principalmente marihuana, fentanilo hasta ahorita no hay casos detectados en Aguascalientes o en alguna institución (…) de esto no ha habido.

-¿No están libres de droga los planteles?

-Bueno, tenemos campañas de revisión de mochilas, obviamente autorizadas y coordinadas con padres de familia, pero no le puedo decir que el 100% esté libre de drogas porque finalmente puede haber algunos casos aislados.

El profesor comentó de algunos planteles como el CETIS 80 que se ubica en una zona complicada como son las Huertas, donde la directora del plantel ha reforzado el tema de prevención.