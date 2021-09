Detectadas viviendas en riesgo de caer por lluvias en Aguascalientes 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La Coordinación estatal de Protección Civil estatal tiene identificadas al menos dos viviendas dentro de la capital que tras las últimas lluvias están al borde de desplomarse debido al reblandecimiento del suelo.

El titular del área Héctor Manuel Reyes Hernández, expuso que son inmuebles ubicados en el fraccionamiento Primavera y en el barrio de San Marcos, siendo los únicos casos que al momento se tienen con más riesgo.

Agregó que ha sido un temporal extraordinario, sin embargo aún no se alcanza la media de captación pluvial de 520 milímetros.

Hasta los que va de la temporada de lluvias no se tienen víctimas, en donde las afectaciones que se han tenido han sido las de cada ocasión en que llueve con intensidad.

“Los reportes que hemos tenido han sido digamos los normales, árboles caídos, cables de electricidad, vehículos varados, pero afortunadamente no hay víctimas que lamentar”, remarcó.

Al final Reyes Hernández manifestó que aún se esperan lluvias para lo que resta del mes de septiembre por lo que se continúa en alerta por cualquier contingencia.