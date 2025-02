Detecta Fiscalía mecanismo en que llegan armas a Aguascalientes

Reaúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- La Fiscalía General del Estado identificó que la mayoría de las armas que ingresan al estado provienen de Estados Unidos y llegan por vía terrestre, aunque reconoció que no cuenta con investigaciones propias sobre el tráfico de estos artefactos.

Jesús Figueroa Ortega, fiscal estatal, explicó que si bien las autoridades locales pueden detectar y detener a personas que portan armas de fuego, la investigación y el seguimiento de estos casos corresponden a la Fiscalía General de la República (FGR).

“Como autoridad de seguridad tenemos competencia de saber si alguien trae un arma, lo detenemos y luego lo remitimos a la Fiscalía de la República”, detalló.

De igulal manera señaló que el ingreso de armas al estado ocurre principalmente a través de carreteras y que, por sus características, la mayoría son de fabricación estadounidense; “seguramente la gran mayoría llegan por tierra, provenientes de, creo yo, de Estados Unidos”.

A su vez acotó que “la gran matrícula que se tiene de armas norteamericanas y más sabiendo que allá hay la libertad de comprar armas como aquí se puede comprar un vehículo, entonces yo creo que la gran mayoría vienen de allá”, indicó.

Figueroa Ortega descartó que las armas lleguen por vía aérea y reiteró que la principal ruta de ingreso es terrestre.

“No creo que, reduzco la posibilidad a que entren por aire. Yo creo que la gran mayoría entran por tierra y de diferentes maneras”, comentó.

Sin embargo, reconoció que la Fiscalía estatal no realiza investigaciones específicas sobre el tráfico de armas debido a que esa tarea corresponde a la FGR.”La verdad es que no traemos investigaciones porque primero no somos competentes para investigar formalmente el tema de armas y creo que más bien, insisto, mi perspectiva es que entran por tierra por las diferentes carreteras del estado”, concluyó.