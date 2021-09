Desunión en IP afecta en cumplir como contrapeso: Díaz

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Necesario que se mantenga la unidad dentro de los sindicatos empresariales, consideró Roberto Díaz Ruiz, dirigente local de la Canacar, en relación a las últimas controversias en que se ha visto el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

“Nunca hemos buscado la ruptura, siempre hemos sido un contrapeso a los tres niveles de gobierno y creo que, si no estamos unidos, difícilmente podremos cumplir con esta misión”, refirió el empresario.

En torno a la situación por la presidencia estatal del CCE, que hace casi un año entró en polémica después de un cuestionado triunfo de Raúl González, quien a la fecha se mantiene como presidente, Díaz Ruiz insistió que hubo diversas irregularidades las cuales ocurrieron desde esa elección.

“El primer error que se dio fue desde la convocatoria, la cual no contó con la firma del presidente y allí empezó a no darse las formalidades y la seriedad que debe tener esta actividad. Votaron también quienes no tenían derecho a hacerlo porque no estaban al corriente en sus cuotas”, lamentó.

El presidente de la Canacar reiteró que se espera que se concrete un cambio en la presidencia del CCE, la cual se espera renovar para el siguiente mes.