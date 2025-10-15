Destruyeron la protección a los derechos fundamentales: Moni Becerra

Redacción

Ciudad de México.- En la sesión de la Cámara de Diputados donde se discutió la reforma a la Ley de Amparo, Moni Becerra subió a tribuna para exigir respeto al sentir de la gente de Aguascalientes, pues estos cambios legislativos representan quitar la posibilidad de que un ciudadano se defienda ante abusos del poder.

Durante su intervención, la diputada federal por el Partido Acción Nacional (PAN) lamentó que, “de la noche a la mañana, deciden destruir una protección de los derechos fundamentales por excelencia, un mecanismo garante de nuestra libertad, bienes, medioambiente o salud”.

Al formar parte del análisis y discusión de esta reforma, Moni Becerra recordó a los legisladores que existe una gran responsabilidad con la gente, pues avalar estos cambios representa un retroceso que pone en riesgo la libertad y la justicia de todo el país.

Moni Becerra votó en contra de los cambios propuestos, además fue clara y contundente al enviar su mensaje ante sus compañeros legisladores: “Estamos en contra de esta reforma, porque afecta el equilibrio del poder y la defensa de los ciudadanos, seguiremos alzando la voz contra este tipo de abusos que pretenden imponerse por encima del estado de derecho. Nosotros sí estamos del lado de la justicia, la libertad y el verdadero equilibrio de poderes. Defender el amparo es defender a los ciudadanos, el amparo no se toca, la justicia no se calla”.

Para finalizar, la diputada federal reiteró que no habrá descanso para defender las causas de las familias de Aguascalientes y subrayó que su compromiso con la justicia seguirá siendo parte de la agenda legislativa en la Cámara de Diputados.