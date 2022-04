Destruirán cubrebocas tirados en el perímetro de la Feria de San Marcos

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El titular de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coprisea) Octavio Jiménez Macías, reconoció que existe riesgo de una reutilización de los cubrebocas que se tienen dentro del perímetro ferial.

Ante esta posibilidad el funcionario estatal expuso que se acordaron medidas con el municipio para eliminarlos de manera inmediata.

“En el caso del cubrebocas se procederá a inutilizarlos como primera, pero lo que queremos es que se intenten recuperar ya sea con fines de lucro o bien para uso particular, pudiera ser”, amplió.

Más adelante Jiménez Macías resaltó que lo mismo se hará con las botellas de vidrio, principalmente de licor al no querer que se puedan utilizar para el rellenado, por lo que también se ha dispuesto su inmediata destrucción.

“La idea es que en el caso de las botellas de vidrio a las personas que se les de permiso de recolectar no tengan manejo de estas y con las latas no habría problema, aunque a estas gentes que realizan las pepena se les realizará un seguimiento por observar su salud”, concluyó.